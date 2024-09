Ładowarka w gniazdku. Ile rocznie kosztuje taka praktyka?

Zastanawiałeś się kiedyś, ile kosztuje pozostawienie ładowarki w gniazdku, nawet gdy nie podłączasz do niej żadnego urządzenia? Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że taka praktyka, choć wydaje się niewielką i mało istotną, ma swoje koszty. Czy rzeczywiście pozostawiona ładowarka zużywa prąd, a jeśli tak, to jak bardzo wpływa to na roczny rachunek za energię? W tym artykule sprawdzimy, ile kosztuje codzienne utrzymywanie ładowarki w gniazdku i czy warto z niej wyciągać po każdym użyciu.