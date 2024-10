Jak odpowietrzyć kaloryfer? Możesz zrobić to samodzielnie

Do odpowietrzenia kaloryfera potrzebny będzie płaski śrubokręt oraz naczynie , takie jak miska czy butelka, do zbierania wody. Warto również zaopatrzyć się w ręcznik lub ścierkę , aby uniknąć zabrudzenia podłogi.

Przed rozpoczęciem odpowietrzania warto sprawdzić ciśnienie w instalacji grzewczej i w razie potrzeby zwiększyć je, ustawiając do poziomu ok. 1,4 atmosfer . Pomoże to skuteczniej usunąć powietrze z grzejnika.

- Znajdź odpowietrznik - odpowietrznik to małe pokrętło zlokalizowane z boku grzejnika, zazwyczaj w jego górnej części. Znalezienie go to pierwszy krok do prawidłowego odpowietrzenia grzejnik