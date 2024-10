Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu? Praktyczne wskazówki na chłodne dni

Co zrobić, by ogrzewanie domu było efektywne?

Jesień i zima to czas, gdy rachunki za ogrzewanie mogą znacząco obciążyć domowy budżet. Jednak istnieje wiele prostych i skutecznych sposobów, aby zminimalizować koszty związane z utrzymaniem ciepła w domu. W artykule przedstawimy praktyczne wskazówki, które pomogą obniżyć rachunki za ogrzewanie, jednocześnie zapewniając komfort w chłodne dni. Dowiedz się, jak w prosty sposób zadbać o oszczędności, nie rezygnując z ciepła w domowym zaciszu.

Jak efektywnie ogrzewać dom? Porady od Forum Energii

Eksperci z Forum Energii podkreślają, że wiele domów w Polsce cechuje wysoka energochłonność. Dotyczy to głównie starszych budynków, gdzie termoizolacja bywa niewystarczająca, a przez nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową ucieka mnóstwo energii, co zwiększa straty energii. Istnieją jednak sposoby na ograniczenie tych kosztów.

Jak kontrolować temperaturę ogrzewania?

Jednym z popularnych rozwiązań jest montaż termostatów grzejnikowych. Choć są one dobrze znane, nie zawsze są standardem, zwłaszcza w budynkach z niedawno modernizowaną instalacją centralnego ogrzewania. Ich montaż jest na tyle prosty, że wiele osób poradzi sobie z tym bez pomocy fachowca.

Poradnik Forum Energii podaje, że koszt zestawu składającego się z zaworu termostatycznego z głowicą zaczyna się od około 50 zł. Instalacja przez fachowca może wynieść od 35 do 65 złotych.

Stosowanie termostatów grzejnikowych może prowadzić do znacznych oszczędności energii. Jak podają autorzy poradnika, obniżenie temperatury o jeden stopień Celsjusza może zredukować zużycie energii nawet o około 5-8%. Dodatkowo odpowiednia regulacja temperatury korzystnie wpływa na nasze zdrowie i komfort. Za niska temperatura może powodować przemarzanie ścian i rozwój pleśni, za wysoka natomiast wpływa niekorzystnie na śluzówki i jakość snu, a także obniża zdolność koncentracji.

Aby osiągnąć oczekiwane oszczędności, termostaty muszą działać poprawnie. Zaleca się, by przestawiać je co miesiąc od minimum do maksimum, a po sezonie grzewczym odkręcić do maksimum i pozostawić w tej pozycji aż do następnej jesieni.

Tego typu inwestycja jest opłacalna, co potwierdzają specjaliści z Forum Energii. Szacują oni, że stosowanie głowic termostatycznych może zmniejszyć zużycie energii potrzebnej do ogrzewania budynku nawet o 30% (R. Hirschberg, Energy efficiency related to the change of thermostatic radiator valves. Research Report, 2016).

Jaka temperatura w pomieszczeniu?

Dzięki głowicom termostatycznym można precyzyjnie dostosować temperaturę pomieszczeń do osobistych potrzeb. W łazience optymalna temperatura to 24-25 stopni Celsjusza, w salonie czy pokoju dziecięcym sugerowane jest 21 stopni, a w sypialni wystarczy między 17 a 19 stopni. W kuchni temperatura nie powinna przekraczać 20 stopni, ponieważ sprzęt kuchenny generuje dodatkowe ciepło.

Dobrym nawykiem jest obniżenie temperatury w pomieszczeniach, gdy w nich nie przebywamy. Na przykład, planując dłuższe wyjście z domu, warto zmniejszyć temperaturę. Istnieją inteligentne urządzenia, które umożliwiają programowanie temperatury według harmonogramu.

Jak wietrzyć pomieszczenia?

Odpowiednie wietrzenie pomieszczeń zimą jest również ważne. Prosta procedura pozwoli zaoszczędzić ciepło - zakręcenie termostatów na kilka minut przed otworzeniem okna i szybkie przewietrzenie pomieszczenia, a następnie ponowne odkręcenie grzejników, pomoże uniknąć niepotrzebnego wychładzania ścian.

Zaleca się również korzystanie z rolet. Dobrym pomysłem jest zasłanianie okien na noc i w dni pochmurne oraz odsłanianie, gdy świeci słońce. Pomoże to zminimalizować straty ciepła i skutecznie wykorzystać ciepło promieni słonecznych.

Mniejsze pomieszczenia mogą stanowić wyzwanie pod względem umeblowania. Ważne jest, by nie zasłaniać grzejników, zapewniając co najmniej 10-20 cm przestrzeni, aby powietrze mogło swobodnie krążyć. To szczególnie istotne w przypadku bloków mieszkalnych, gdzie nieprawidłowa cyrkulacja może podnosić odczyty ciepła, co prowadzi do wyższych rachunków.

Małe przemeblowanie? Odsłoń grzejniki

Cykliczne sprawdzanie stanu instalacji grzewczej przed sezonem jest kluczowe. Obejmuje to czyszczenie kotła, przewodu kominowego, profesjonalny przegląd sprzętu, odpowietrzanie instalacji i naprawę ewentualnych wycieków. Ma to znaczenie zarówno dla oszczędności, jak i bezpieczeństwa.

Instalacja ma znaczenie

Ekrany zagrzejnikowe są tanim i efektywnym sposobem na redukcję kosztów ogrzewania. Folia aluminiowa odbijająca ciepło zmienia kierunek jego emisji z grzejnika ku wnętrzu pomieszczenia, co przekłada się na oszczędność od 2 do 7% energii, zależnie od zastosowanego materiału (N. König, Der Einfluss von warmereflektierenden Folien in Heizkorpernischen auf den Heizenergieverbrauch eines Hauses, Fraunhofer - Institut fur Bauphysik, 1980).

Ekrany zagrzejnikowe - niech ciepło zostanie w domu