Zużywa najwięcej prądu w domu. Nie zgadniesz, o czym mowa

Aby lepiej radzić sobie z podwyżkami cen prądu, warto zdobyć wiedzę na temat tego, jakie urządzenia zużywają go najwięcej. Mając tego świadomość, można wdrożyć w życie zmiany swoich nawyków, dzięki którym zużycie energii będzie niższe, a co za tym idzie, na rachunkach pojawią się mniejsze kwoty.

Jedno z pytań w Ogólnopolskim EkoTeście Wirtualnej Polski dotyczyło urządzeń, które zużywają najwięcej energii elektrycznej. Ankietowani musieli wybrać spośród trzech sprzętów: suszarka do prania, zmywarka i kuchenka indukcyjna. Większość badanych wskazała błędną odpowiedź, potwierdzając przy tym, że nie przywiązujemy dużej wagi do energochłonności urządzeń.

Ponad połowa, bo 55 proc. badanych, wskazała suszarkę do prania jako urządzenie, które zużywa najwięcej energii podczas godzinnej pracy. Ta odpowiedź padała tym częściej, im wyższy był wiek osób poddanych badaniu. Urządzenie to wskazało 48 proc. badanych w grupie wiekowej od 15 do 24 lat i 60 proc. ankietowanych w grupie 55+.