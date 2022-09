Czy warto gasić światło? Obalamy popularny mit

Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie energia elektryczna wyraźnie podrożeje. Szukając sposobu na oszczędności, warto pochylić się nad tematem oświetlenia. Od wielu lat funkcjonuje pewien mit, który może być szkodliwy. Sprawdzamy, czy należy gasić światło i kiedy warto to robić.

Oświetlenie nie powinno być włączone wówczas, gdy nie jest to niezbędne. W ciągu dnia możemy zadbać o to, by maksymalnie wykorzystywać naturalne światło słoneczne. Ale kiedy już zaczynamy korzystać z oświetlenia, należy robić to z głową. Czyli gasić je, gdy go nie potrzebujemy. Popularny mit mówi jednak, że nie zawsze warto to robić.