Wybierasz się na urlop? Koniecznie weź je ze sobą

Wybierając powerbank na urlop należy przede wszystkim zwrócić uwagę na jego pojemność. Mniejsze (10 tys. mAh) sprawdzą się do dwukrotnego naładowania smartfona do pełna i można je traktować jako zapas energii w krytycznych sytuacjach. Najbardziej optymalnym wyborem są powerbanki o pojemności 20 tys. mAh , które pozwolą na dobre zapomnieć o stresie związanym z nagłym rozładowaniu smartfona, słuchawek lub czytnika e-booków. To też pojemność, która zwykle gwarantuje bezproblemowe przewożenie powerbanka w samolocie.

Najtańsze latarki na popularnych serwisach sprzedażowych to wydatek nawet 20 zł. To w zupełności wystarcza, jeśli nie wybierasz się w długi wyjazd pod namiot. Choć dziś właściwie każdy smartfon posiada wbudowaną lampę błyskową, która pełni funkcję latarki – osobny sprzęt jest dodatkowym zabezpieczeniem na wypadek uszkodzenia lub zgubienia tego pierwszego .

Gadżety na rower. Co trzeba mieć, a co warto dokupić?

Właśnie dlatego organizer podróżny może być dobrym pomysłem na zakup przed urlopem , aby w jednym miejscu zgromadzić wszystko, co w dużych torbach i plecakach może się łatwo zapodziać. Dedykowane rozwiązania mają przeznaczone wydzielone sekcje m.in. na przewody do ładowania, powerbank, słuchawki, karty pamięci, pendrive i wszelkie przejściówki .

Wybierając organizer do kabli dla siebie, warto zwrócić uwagę na to, co zamierzasz w nim przechowywać – w sieci wybór jest na tyle duży, że każdy znajdzie coś dla siebie. Istnieją też specjalne organizery dla fotografów, którzy przewożą wiele kart pamięci i chcą trzymać je w jednym miejscu. Zwróć uwagę na materiał, z jakiego jest wykonane etui. Najlepiej, aby było ono twarde i wodoodporne – dzięki temu unikasz ryzyka uszkodzenia tego, co wewnątrz.