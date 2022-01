Javeliny i Stingery dla Ukrainy. Jakie są możliwości tej broni?

Amerykański dziennik The Wall Street Journal donosi , że niedługo Ukraina może otrzymać kolejne egzemplarze tej broni. Jak czytamy, administracja USA zgodziła się, aby Estonia, Litwa i Łotwa dostarczyły temu państwu systemy przeciwpancerne Javelin i systemy przeciwlotnicze Stinger (ang. żądło). Kijów otrzyma także od Stanów Zjednoczonych kilka śmigłowców Mi-17, o czym pisaliśmy w tym materiale . Dostawy odbywają się na tle rosnących obaw dotyczących ewentualnej rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Wracając do Jevelinów, przyjmuje się, że ich zasięg wynosi w zależności od wersji od 2,5 do 4 km. W najnowszych wariantach możliwości broni zostały jednak zwiększone i obecnie jest ona w stanie razić cele oddalone nawet o 4750 m. Broń jest wyposażona w sensor podczerwieni, który umożliwia śledzenie położenie danego pojazdu.

Pocisk może działać w dwóch trybach. W pierwszym trafia bezpośrednio w cel, co umożliwia niszczenie słabiej opancerzonych pojazdów Drugi tryb sprawia, że pocisk wznosi się na wysokość do 150 m, co pozwala na likwidowanie dobrze opancerzonych celów, w tym nowoczesnych czołgów.