Największa morska farma na świecie. Pierwsza turbina stanęła

Turbiny będą mierzyć 260 metrów wysokości, co oznacza, że będą wyższe niż Pałac Kultury i Nauki. Każdy obrót turbiny, której łopaty mierzą 107 metrów, pozwoli na zasilenie pojedynczego gospodarstwa domowego przez dwa dni. Jak podaje serwis power-technology.com, uruchomienie farmy zaplanowane jest na rok 2026.

- Dogger Bank to jeden z największych i najbardziej złożonych projektów inżynieryjnych i infrastrukturalnych na całym świecie. Nasze działania z partnerami joint ventrue, firmamy Equinor i Vargronn, dowodzą, że morskie projekty wiatrowe tej wielkości są obecnie głównym nurtem i pomogą przyspieszyć przejście do tańszego, czystszego i bezpieczniejszego systemu energetycznego, którego wszyscy chcemy - mówi dyrektor generalny SSE, Alistair Phillips-Davies.

- To działanie, nie ambicja, zabezpieczy naszą przyszłość energetyczną, a ten projekt pokazuje działanie na masową skalę. Ale będziemy potrzebować o wiele więcej farm jak Dogger Bank, by osiągnąć nasze cele, i nie możemy doczekać się współpracy z rządem, by zrealizować więcej projektów - dodaje.