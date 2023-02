Jedna z największych w Europie. Farma fotowoltaiczna na wodzie

Jak czytamy na stronie BayWa r.e. farma zajmuje powierzchnię ok. 14 hektarów. Zbudowano ją na terenie dawnej żwirowni, gdzie powstały dwa sztuczne jeziora. W skali roku pływająca elektrownia ma produkować 26,7 GWh czystej energii, co pozwoli na zasilenie ok. 7,5 tys. austriackich gospodarstw domowych.

Pływająca fotowoltaika to nie tylko sposób na to, by zagospodarować nieeksploatowane w inny sposób akwenu. Jak informuje Johann Janker, tego typu instalacje cechują się wyższą wydajnością niż farmy stojące na gruncie. Wynika to z chłodzenia, które zapewnia woda znajdująca się pod panelami fotowoltaicznymi. Należy pamiętać, że wydajność modułów spada wraz ze wzrostem ich temperatury. Przyjmuje się, że w przypadku temperatury przekraczającej 25 stopni Celsjusza spadek wydajności wynosi ok. 1 proc. na każde trzy stopnie Celsjusza.