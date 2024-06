Kapsułka do zmywarki w pralce? Efekty cię zaskoczą

Kapsułki do zmywarek z powodzeniem radzą sobie nie tylko z myciem naczyń, ale także mają kilka dodatkowych zastosowań. Na przykład, przy ich użyciu możemy wyczyścić piekarnik , a także usunąć uporczywe plamy z kubków po herbacie. Ich moc możemy też wykorzystać do czyszczenia pralki automatycznej.

Pranie w pralce automatycznej polega na wirowaniu ubrań w wodzie z dodatkiem detergentu. W ten sposób usuwane są zabrudzenia, które następnie pralka odprowadza do kanalizacji. Proces ten jest zautomatyzowany, jednak maszyna musi skutecznie radzić sobie z zanieczyszczeniami niewypłukującymi się łatwo w wodzie.

Do wnętrza pralki mogą dostawać się też różne zanieczyszczenia takie jak piasek, kłaki z ubrań, włosy czy sierść. Te elementy mogą powodować pojawienie się nieprzyjemnego zapachu oraz osadu w kołnierzu pralki.

Pralka się trzęsie przy wirowaniu. Czy to oznaka awarii?

Pralka się trzęsie przy wirowaniu. Czy to oznaka awarii?

Aby zapobiec tym kłopotom, potrzeba środka, który potrafi dezynfekować oraz rozpuszczać osady wapienne i inne zanieczyszczenia. Należy go także zastosować tak, by substancje dotarły do całego wnętrza pralki. Może się wydawać, że konieczne będzie zakupienie specjalistycznego środka czyszczącego. Niekoniecznie.