Ekościema i sprzęt psujący się zaraz po gwarancji. Mówią temu "dość"

Jak czytamy w omówieniu, "konsumentom należy ułatwić wybór produktów trwalszych i nadających się do naprawy. Dlatego przed zakupem trzeba ich informować o wszelkich ograniczeniach dotyczących napraw. [...] Pomogłoby to podkreślić jakość towarów i zmotywować firmy, by w większym stopniu skupiły się na trwałości produktów".

W dyrektywie proponowane jest również wprowadzenie zakazu stosowania twierdzeń, takich jak "eko", "naturalny", "biodegradowalny", "przyjazny środowisku" czy "neutralny dla klimatu" , o ile producent nie jest w stanie mocno i niepodważalnie udowodnić, że są to twierdzenia prawdziwe. Niedozwolone ma być także podawanie tego typu informacji o całym produkcie, jeśli jest to prawda tylko dla jego części.

Warto przypomnieć, że pod koniec marca Komisja Europejska przedstawiła także propozycję przepisów zapewniających prawo do naprawy. To równie ważny temat w kontekście sprzętu i troski o środowisko. Propozycja zakłada zobowiązanie producentów do oferowania naprawy urządzeń przez co najmniej 5 lat i zapewnianie części zamiennych.