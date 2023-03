Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska potwierdzili w rozmowie z portalem interia.pl, że jeszcze w tym miesiącu rząd powinien przyjąć projekt ustawy o zmianie Prawa energetycznego . Będzie to odpowiedź na jedną z unijnych dyrektyw, do których polskie przepisy powinny zostać dostosowane już wcześniej (przed końcem 2020 r.), ale prace nad projektem zauważalnie się przeciągnęły.

CSIRE pozwoli skrócić proces zmiany sprzedawcy do zaledwie 24 godzin, bezpłatnie i w prosty sposób udostępni nam informacje o posiadanych przez nas umowach i zużyciu energii, co pozwoli na bieżącą weryfikację tego zużycia i sprawdzanie rozliczeń ze sprzedawcami. Dzięki temu korzystanie z energii będzie efektywniejsze i tańsze.

Przepisy zobowiązują operatorów do tego, aby najpóźniej do 31 grudnia 2028 r. oferowali liczniki zdalnego odczytu u co najmniej 80 proc. swoich klientów. W 2030 roku tego typu urządzenie pomiarowe powinni mieć w swoich domach już wszyscy Polacy.