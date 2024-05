Kolejna nowość w mObywatelu. Najbardziej ucieszą się przedsiębiorcy

Aplikacja mObywatel wzbogaciła się o nową funkcjonalność. Moduł Firma to odpowiedź na potrzeby osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (JDG), które chciałyby mieć zawsze pod ręką kluczowe informacje o firmie. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy np. w sklepie trzeba szybko wystawić fakturę, a pamięć zawodzi. Funkcje modułu Firma w aplikacji mObywatel obejmują:

Administracja mObywatela informuje, że nowa funkcja jest sukcesywnie dodawana do aplikacji. Oznacza to, że dla niektórych użytkowników jest ona dostępna już teraz, podczas gdy inni będą musieli poczekać na nią kilka dni. Istotne jest to, że od 27 maja wszyscy zainteresowani użytkownicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będą mogli korzystać z nowych funkcji modułu Firma.