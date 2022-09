Korzystasz z niego? Na pewno przekroczysz limit 2 tys. kWh

"Tarcza solidarnościowa" to najnowszy pomysł rządzących na walkę z rosnącymi cenami energii. Na jej mocy zamrożone zostaną ceny energii do ustalonych przez władzę progów. Dla większości gospodarstw domowych limit wyniesie 2 tys. kWh w ciągu roku. Podwyższony limit, 2,6 tys. kWh rocznie dotyczyć będzie rolników, rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci i rodzin, wśród której członków znajduje się osoba niepełnosprawna.

Do wyznaczenia limitu 2 tys. kWh rząd wykorzystał dane Głównego Urzędu Statystycznego z 2020 r. Wynika z nich, że średnie roczne zużycie prądu w Polsce wynosi 1996 kWh, z czego 175,5 kWh w miastach i 2486,2 kWh na wsiach.

Problem w tym, że to wartości średnie, które mogą być zaniżane przez osoby żyjące samotnie czy pracujące w delegacji. W przypadku wielu rodzin limit 2 tys. kWh może być wykorzystany przez jedno urządzenie, które w wielu domach jest niezbędne. Chodzi o bojler elektryczny.

Jak oszczędzić na prądzie? Te urządzenia zużywają go najwięcej

Jak podaje serwis kb.pl, bojler o pojemności 50 litrów i mocy 1500 W może zużyć w ciągu dnia nawet 6 kWh, przy założeniu, że pracuje przez cztery godziny dziennie, wtedy, gdy temperatura wody w nim faktycznie spada. Przyjmując takie założenie, dochodzimy do wniosku, że w skali roku zużycie energii przez sam bojler wyniesie ok. 2,2 tys. kWh. Tej wielkości zbiornik na wodę może zaspokoić potrzeby jednej lub maksymalnie dwóch osób, pod warunkiem że rozsądnie będą korzystać z ciepłej wody.

W przypadku większego bojlera, który będzie dobrym wyborem dla gospodarstw domowych z dziećmi, sytuacja prezentuje się jeszcze gorzej. Zbiornik o pojemności 120 litrów z grzałką o mocy 2500 W przy założeniu czterech godzin pracy dziennie jest w stanie pobrać 10 kWh w ciągu doby. W ciągu roku oznacza to ponad 3500 kWh.

Jeśli wziąć pod uwagę codzienną pracę urządzeń niezbędnych do normalnego funkcjonowania - lodówki, piekarnika, pralki czy oświetlenia, trudno wyobrazić sobie sytuację, gdy ktoś, kto do podgrzewani CWU używa energii elektrycznej, był w stanie ograniczyć zużycie prądu do poziomu 2 tys. kWh rocznie.