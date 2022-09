Jak oszczędzić na prądzie? Te urządzenia zużywają go najwięcej

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że rząd podjął działania zmierzające do tego, żeby prąd dla każdej rodziny do 2 tys. KWh był po cenie stałej. W związku z tą deklaracją oraz zbliżającą się zimą podpowiadamy, jak sprawdzić, ile zużywamy prądu, korzystając na co dzień ze sprzętów elektronicznych.

A czy Ty skorzystasz z "tarczy oszczędnościowej"? Napisz, ile prądu zużywasz i podziel się swoimi wątpliwościami. Czekamy na dziejesie.wp.pl.

Na wstępie należy nadmienić, że średnie roczne zużycie energii elektrycznej dla rodziny 2+2 wynosi 2,4 tys. kWh. W oparciu o te dane, serwis Rachuneo oszacował, że w stosunku do ubiegłego roku ceny za prąd wzrosły o 24 proc., a energii czynnej o 37 proc. Podwyżki cen prądu są w tym roku wyższe niż w latach poprzednich.

Według niektórych prognoz, niedługo mogą czekać nas kolejne wzrosty. Serwis Money.pl, powołując się na ustalenia OKO.press, informował niedawno, że "taryfy dla energii elektrycznej dla gospodarstw domowych mogą w 2023 r. wzrosnąć o co najmniej 180 proc.". Z tego względu wato wiedzieć, ile energii elektrycznej zużywają powszechnie stosowane urządzenia domowe. W naszych obliczeniach przyjęliśmy średnią cenę jednej kilowatogodziny (kWh) prądu w taryfie G11, która w 2022 r. wynosi w Polsce 0,77 zł.

Telewizor

W ubiegłym roku przeciętny Polak spędzał przed telewizorem – według badań Nielsen Audience Measurement – 4 godziny, 6 minut i 36 sekund. Przy założeniu, że używamy 40-calowego ekranu o mocy 70 W i korzystamy z niego 4,5 godziny dziennie, zużyjemy w ciągu doby 0,32 kWh energii. W takim przypadku oglądanie telewizora będzie nas kosztować ok. 90 zł rocznie. Za każdy dzień korzystania z tego sprzętu zapłacimy natomiast 0,24 zł.

Laptop

W dobie pracy zdalnej warto wiedzieć, ile kosztuje nas korzystanie z laptopa przez 8 godzin dziennie. Przy takim założeniu, urządzenie zużyje w ciągu roku 140 kWh, za co zapłacimy ok. 108 zł. Oczywiście koszt będzie wyższy, jeśli codziennie używamy tego sprzętu również poza pracą, np. do oglądania filmów i przeglądania sieci. Dodatkowo, zużycie prądu będzie zależne także od mocy zasilacza komputera.

Przykładowo, komputer wyposażony w wysokiej klasy kartę graficzną, potrzebuje znacznie więcej mocy. W trybie maksymalnej wydajności może to być nawet 300-500 watów.

Zmywarka

Zmywarka zapewnia sporą wygodę, dlatego warto wiedzieć, ile kosztuje nas jej użytkowanie. Szacuje się, że w ciągu roku może ona zwiększyć nasz rachunek za prąd nawet o 180 zł. Z tego względu lepiej włączać ją tylko wówczas, gdy nazbieramy w niej dużo brudnych naczyń.

Czajnik elektryczny

Jeśli lubicie podgrzewać wodę w czajniku elektrycznym, to warto mieć świadomość, że w ciągu roku może on pochłonąć nawet 240 kWh. Przy założonej przez nas średniej, przekłada się to na koszt ok. 185 zł.

Lodówka

To jedno z tych urządzeń, które musi być ciągle podłączone do prądu. Z danych PGNiG wynika, że chłodziarko-zamrażarka klasy A++ zużywa ok. 0,74 kWh energii elektrycznej dziennie, za co zapłacimy 0,57 zł. W ciągu roku (pomijając lata przestępne) pobór wyniesie 270 kWh, co przekłada się na koszt ok. 208 zł.

Ładowarka do telefonu

Ładowanie telefonu jest stosunkowo tanie. Według danych PGNiG przez godzinę ładowania zużywane jest 6,8 W energii, co przekłada się na 2,48 kWh rocznie. Oznacza to, że przy takim użytkowaniu uzupełnienie rozładowanej baterii będzie kosztować nas w skali roku ok. 1,9 zł.

Pralka

Jeden cykl prania pobiera ok. 0,9 kWh, a więc kosztuje nas 0,69 zł. Przy założeniu, że w ciągu roku urządzenie wykona 100 cykli, zapłacimy za czystość naszych ubrań 69 zł.

Płyta indukcyjna

To bezapelacyjnie najbardziej energochłonny sprzęt gospodarstwa domowego. Według analizy przeprowadzonej przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), w ciągu roku "płyta indukcyjna zużywa blisko trzykrotnie więcej prądu niż lodówka i ponad pięciokrotnie więcej niż pralka". To, ile prądu zużyje, zależy oczywiście od czasu i sposobu jej użytkowania.

Przy założeniu, że korzystamy przez pół godziny z dwóch pól grzejnych o mocy 2,3 tys. watów, zużyjemy w tym czasie 2,3 kWh. Dzienny koszt użytkowania wyniesie w tym przypadku 1,77 zł. W skali roku daje nam to pobór na poziomie ok. 840 kWh, co przekłada się na koszt w wysokości 646,8 zł.

Warto wspomnieć, że w Ogólnopolskim EkoTeście WP 35 proc. respondentów wskazało płytę indukcyjną jako urządzenie, które zużywa najwięcej energii elektrycznej w ciągu godziny pracy. Większość (55 proc.) sądziła, że jest to suszarka do prania, a 10 proc., że zmywarka.

Tradycyjne żarówki

Niepozorne, tradycyjne żarówki, zużywają więcej energii, niż moglibyśmy się spodziewać. Oświetlenie mieszkania (o powierzchni ok. 60 m kwadratowych) z ich pomocą może kosztować nas nawet 600 zł rocznie, czyli 50 zł miesięcznie. Z tego względu warto rozważyć zakup droższych, ale bardziej energooszczędnych żarówek oraz pomyśleć o ograniczeniu sztucznego światła w domu.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Polski sprzęt hitem. Komandor: możemy być dumni

Adam Gaafar, dziennikarz Gadżetomanii