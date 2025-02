Wycieraczki zostawiają smugi? Ten patent przywróci im skuteczność

Zimowa pogoda często pozostawia wycieraczki samochodowe w niezbyt dobrym stanie, co wpływa zarówno na komfort jazdy, jak i bezpieczeństwo na trasie . Nawet regularne mycie szyb nie zawsze wystarczy, a zakup nowych wycieraczek może być niepotrzebnym wydatkiem. Zamiast sięgać po nowe, wystarczy jeden prosty zabieg, aby twoje wycieraczki znów działały prawidłowo.

Pielęgnacja auta wymaga od nas nie tylko regularnych napraw czy przeglądów, ale również dbałości o detale, takie jak czystość wycieraczek. Wiele osób decyduje się myjnię sądząc, że to wystarczy, ale to błąd. Smugi na szybach spowodowane przez brudne wycieraczki to poważny problem, którego nie można ignorować. Jeśli pozostawiają ślady na szybie, czas przyjrzeć się im bliżej.