Kosztuje tyle, co dobry samochód. Co ten telewizor w sobie ma?

Kosztuje 59 tysięcy euro , czyli jakieś 270 tysięcy złotych. To mniej więcej tyle, ile trzeba wydać na samochód Tesla Model Y, Jaguar XF czy Audi A5. Za te pieniądze można w Polsce kupić kawalerkę albo… dziewięć nowiuteńkich komputerów Mac Pro. Co ma w sobie telewizor Bang & Olufsen Beovision Harmony 97 , że jego cena jest tak wysoka?

Może oferuje rozdzielczość 8K? Nie – obraz wyświetlany jest w 4K. To może chociaż jest przezroczysty? Nie, to też nie to. Jego konstrukcja zdecydowanie jednak ma wpływ na cenę – po wciśnięciu przycisku włączania na pilocie, ekran wyłania się zza głośników, przypominających skrzydła motyla.