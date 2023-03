Kotły elektrodowe w Gdańsku. Zapewniają czyste ciepło

W 2022 r. w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdańsku oddano do użytku nową kotłownię o łącznej mocy 130 MW, w skład której wchodzą dwa kotły elektrodowe o mocy 35 MW każdy. Było to pierwsze takie zastosowanie tej technologii w Polsce. Ich pracę uzupełniają dwa kotły olejowo-gazowe o mocy 30 MW każdy.

Wykorzystanie technologii "power to heat" w gdańskiej elektrociepłowni odegra kluczową rolę w kontekście rozwoju odnawialnych źródeł energii. Jak powiedział Jarosław Owsicki, dyrektor Pionu Produkcji PGE Energia Ciepła, wykorzystanie kotłów elektrodowych będzie bardzo ważne, gdy do systemu trafi energia elektryczna z morskich farm wiatrowych PGE, ale już teraz pozwala ono na redukcję zużycia węgla i emisji dwutlenku węgla.

Potencjał kotłów jest o wiele większy. Dwa urządzenia o mocy 35 MW pracujące przez 700 godzin każdy, byłyby w stanie wyprodukować ok. 200 tys. GJ "zielonego ciepła", co pozwoliłoby na uniknięcie spalania ok. 10 tys. ton węgla i emisji 20 tys. ton dwutlenku węgla. To ilość CO2, którą w skali roku redukuje las rosnący na powierzchni 2 tys. hektarów, czyli nieco więcej, niż wynosi powierzchnia Pruszkowa.