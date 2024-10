Ładujesz telefon na przystanku? Sprawdź, dlaczego popełniasz błąd

Kabel USB służy nie tylko do ładowania, ale także do przesyłania danych, co daje cyberprzestępcom możliwość dostępu do prywatnych informacji na twoim smartfonie, takich jak zdjęcia, wiadomości czy e-maile, lub zainstalowania złośliwego oprogramowania. Chociaż nie zawsze musi tak się zdarzyć, istnieje ryzyko tzw. ataku “juice jacking”. Jeśli kierujesz się zasadą “lepiej zapobiegać niż leczyć”, unikaj publicznych ładowarek.