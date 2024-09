Google pracuje nad nowym zegarkiem. Szykuje się większa różnorodność?

Świat technologii smartwatchy stale się rozwija, a Google odgrywa w nim kluczową rolę. Choć w ostatnich latach różnorodność modeli z systemem Wear OS znacznie się zmniejszyła, firma nie przestaje poszukiwać nowych rozwiązań . Współpraca z Masimo – liderem w dziedzinie technologii monitorowania zdrowia – może przynieść przełom . Czy nowe urządzenia oparte na Wear OS znów będą zróżnicowane i funkcjonalne na tyle, by rywalizować z największymi graczami na rynku?

Google od dawna próbuje zdobyć rynek smartwatchy , a Wear OS to ich kluczowa propozycja w tej dziedzinie. System operacyjny stworzony specjalnie dla zegarków miał być konkurencją dla takich gigantów jak Apple Watch czy Samsung Galaxy Watch . Jednak z czasem, po wprowadzeniu Wear OS 3 w 2021 roku, zmiany były nieuniknione. Współpraca z Samsungiem zmieniła krajobraz technologii smartwatchy, a wielu producentów, takich jak Fossil, przestało rozwijać urządzenia działające na tym systemie.

Kluczową zmianą, która zaszła wraz z nowymi wersjami Wear OS , było p rzeniesienie funkcji zdrowotnych z Google Fit na Fitbit , co sprawiło, że producenci, którzy wcześniej polegali na Google Fit, musieli szukać alternatywnych rozwiązań. To skutkowało zmniejszeniem różnorodności dostępnych modeli smartwatchy . Jednak teraz Google ma nowy plan – współpracę z firmą Masimo, specjalizującą się w technologiach zdrowotnych. Dzięki temu możliwe jest, że na rynku pojawią się nowe, bardziej zróżnicowane modele zegarków działających na Wear OS.

Rynek smartwatchy z systemem Wear OS w ostatnich latach uległ znacznemu ograniczeniu. Główną przyczyną było wprowadzenie zmian w zakresie monitorowania zdrowia oraz skupienie się Google na współpracy z Fitbit. Producenci, tacy jak Fossil, nie byli w stanie nadążyć za tymi zmianami, co doprowadziło do zmniejszenia liczby dostępnych modeli.

Jednak nowa współpraca Google z firmą Masimo może ponownie tchnąć życie w ekosystem Wear OS. Masimo, które specjalizuje się w zaawansowanych technologiach monitorowania zdrowia, planuje dostarczyć zarówno hardware, jak i oprogramowanie dla producentów smartwatchy. Dzięki temu możliwe jest, że marki takie jak Fossil powrócą na rynek, oferując użytkownikom szeroki wachlarz modeli opartych na platformie Wear OS. Partnerstwo to umożliwi integrację z narzędziami monitorowania zdrowia na poziomie porównywalnym do najlepszych na rynku, co może zadowolić zarówno producentów, jak i użytkowników.