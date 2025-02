Lustra w windach nie tylko do selfie. Odkryj ich ukryte funkcje

Odkąd montaż wind stał się europejskim standardem , z dźwigów osobowych korzystają wszyscy, niezależnie od wieku czy stopnia sprawności. Choć w budynkach są dostępne schody , większość osób woli korzystać z wind, co pozwala na szybsze przemieszczanie się oraz oszczędza wysiłek związany z pokonywaniem wielu schodów . Wielu młodych ludzi robi sobie selfie w lustrze w trakcie podróży, ale co jeszcze kryje się za ich obecnością?

Lustra w windach służą głównie jako elementy zwiększające bezpieczeństwo. Dają możliwość obserwacji innych pasażerów, co pozwala zminimalizować ryzyko niebezpiecznych sytuacji. Także pomagają ograniczać wandalizm, wpływając na poprawę komfortu podróży. Co więcej, optycznie powiększają przestrzeń, co jest pomocne dla osób z klaustrofobią i miłośników selfie.