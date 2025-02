Ukryty przycisk w obudowie iPhone'a. Mało kto o nim wie

Twój iPhone to zaawansowane technologicznie urządzenie pełne ukrytych funkcji, które nie zawsze są znane użytkownikom. Jedną z nich jest Back Tap - funkcja umożliwiająca szybkie uruchamianie aplikacji i skrótów poprzez dwukrotne lub trzykrotne stuknięcie w tył obudowy smartfona.

Aby korzystać z Back Tap, najpierw musisz ją aktywować w ustawieniach swojego iPhone'a. Proces ten jest prosty i szybki: Wystarczy wejść do "Ustawienia -> Dostępność -> Dotyk -> Klapnięcie w tył" i skonfigurować jeden z dostępnych skrótów. To pozwala na personalizację i dostosowanie funkcji do własnych potrzeb.