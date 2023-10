Masz fotowoltaikę? Ważny apel strażaków

Instalacje fotowoltaiczne mogą stanowić przyczynę pożarów, które są szczególnie trudne do opanowania. Jednak to nie jedyny problem, z którym strażacy mogą się spotkać podczas interwencji związanej z fotowoltaiką. Kłopoty mogą pojawić się nawet w sytuacji, gdy nie dochodzi do zapalenia elementów składowych domowej elektrowni słonecznej.