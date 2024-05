Masz konto w tym banku? Uważaj na fałszywe reklamy na Facebooku

Oszustwa internetowe są coraz bardziej powszechne. Phishing stał się popularną metodą wyłudzania pieniędzy. Ostatnio nasilają się ataki wymierzone w klientów głównych banków w Polsce. Wcześniej oszuści próbowali naciągnąć klientów PKO BP oraz przeprowadzili phishingową kampanię z logo Blika, która może dotknąć każdego użytkownika tego systemu. Teraz pojawiło się kolejne zagrożenie – fałszywa aplikacja, którą przestępcy próbują nakłonić klientów Banku Pekao do pobrania. CSIRT KNF oraz CERT Orange Polska ostrzegają przed tym atakiem, który rozpoczyna się od spreparowanego, sponsorowanego wpisu na Facebooku.

W tej sytuacji złodzieje posługują się nazwą Pekao24 Cashback i, bezprawnie wykorzystując logo Banku Pekao, udają legalność swojej oferty. Link z fałszywego postu prowadzi do strony, która wygląda identycznie jak Google Play, co może zwieść użytkowników Androida. Wydaje się więc, że trafili na oficjalną stronę z aplikacją PeoPay CASHBACK do pobrania.