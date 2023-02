Masz taki piec? Może być czystszy i bezpieczniejszy

Choć gazowe piece i kotły kondensacyjne i tak należą do wyjątkowo czystych urządzeń grzewczych, to nawet one generują pewne ilości zanieczyszczeń, które nie są obojętne dla gleby, wody i powietrza. Naukowcy z Oak Ridge National Laboratory (ORNL) w Tennessee znaleźli pomysł na rozwiązanie tego problemu. To przystępne cenowo urządzenie redukcyjne, którym pochwalili się na łamach magazynu Chemical Engineering Journal.