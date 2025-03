Masz taki znak w dowodzie rejestracyjnym? Może cię czekać rozczarowanie

Dowód rejestracyjny to kluczowy dokument związany z pojazdem. Chociaż od kilku lat jego posiadanie przy sobie nie jest obowiązkowe, kierowcy muszą być świadomi informacji, które zawiera. Brak tej wiedzy może prowadzić do zatrzymania przez policję lub nawet otrzymania mandatu. Przykładowo, jeżeli dowód rejestracyjny wykazuje trzy kreski, nie wolno montować haka na hol. Wyjaśniamy, co te kreski oznaczają w kontekście homologa.