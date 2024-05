Met Gala z kreacjami stworzonymi przez AI. Sprawdź, które gwiazdy padły ofiarą deepfake'ów

Met Gala, znana formalnie jako Costume Institute Gala, jest organizowanym rokrocznie balem charytatywnym. Wydarzenie ma miejsce w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku i rozpoczyna coroczną wystawę Instytutu Kostiumu działającego przy tym muzeum. Impreza słynie z ekstrawaganckich strojów noszonych przez celebrytów, projektantów mody i wpływowych ludzi działających w różnych branżach, co czyni je jednym z kluczowych wydarzeń w globalnym świecie mody.

Co roku Met Gala ma inny motyw przewodni, nawiązujący do tematu wystawy. Uczestników wydarzenia zachęca się zaś do jego interpretacji w swoich strojach. Dochody z gali są podstawowym źródłem finansowania dla Costume Institute.

Według informacji z takich źródeł jak Tech Crunch, zdjęcie Katy Perry w spektakularnej sukni ozdobionej kwiatami szybko zdobyło popularność w internecie, generując miliony wyświetleń. Okazało się jednak, że to zdjęcie jest fałszywe. Wskazała na to kolorystyka dywanów - na fotografiach były one czerwone i beżowe, a nie zielone i białe, a są to oficjalne barwy Met Gali.