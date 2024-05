Warren Buffett o AI. Co słynny miliarder myśli o sztucznej inteligencji?

Sztuczna inteligencja (AI) stopniowo integruje się z życiem ludzi na całym świecie. Na jej temat wypowiedział się ostatnio znany miliarder Warren Buffett. I nie była to pochlebna wypowiedź, porównał on ją bowiem do wynalezienia bomby atomowej. Podkreślił także, że jej używanie może wiązać się z poważnym ryzykiem.