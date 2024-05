Microsoft przestanie wspierać Windows 10 21H. Dowiedz się, kiedy zamierza to zrobić

Od 2023 roku prywatni użytkownicy systemu Windows 10 21H2 nie otrzymywali już nowych aktualizacji, jednak edycje takie jak Enterprise, Education oraz IoT Enterprise nadal były aktualizowane. Teraz jednak okres wsparcia dla tych specjalistycznych wersji również się kończy. Od połowy 2024 roku brak będzie dalszego wsparcia i aktualizacji, co wymusi na użytkownikach przechodzenie na nowszą wersję systemu, aby zachować optymalny poziom bezpieczeństwa.

Warto równocześnie zaznaczyć, że wsparcie dla Windows 10 22H2 zostanie zakończone w ostatnich miesiącach 2025 roku. Po tej dacie użytkownicy będą mieli dostęp do kilku rozwiązań, dzięki którym nadal będą mogli uzyskiwać aktualizacje. Opcją zalecaną przez Microsoft jest przejście na najnowszą wersję systemu, czyli Windows 11. Pomimo tego, wiele wskazuje na to, że użytkownicy nie kwapią się, aby skorzystać z tej możliwości. Microsoft nie ustaje jednak w próbach, aby zachęcić ich do skorzystania z bezpłatnej aktualizacji. Opcja ta będzie jednak dostępna tylko dla tych użytkowników, których sprzęt spełnia techniczne wymogi Windows 11.