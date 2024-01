Miliony na rozwój sieci energetycznych w Polsce. Inwestycje w OZE

Dynamiczny postęp w zakresie odnawialnych źródeł energii w naszym kraju nie szedł ręka w rękę z rozwojem sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Może to prowadzić do problemów z podłączeniem nowych instalacji fotowoltaicznych lub farm wiatrowych, z uwagi na ograniczenia w przepustowości sieci do odbioru wytwarzanej przez nie energii. Operatorzy sieci dystrybucyjnych w najbliższych latach otrzymają środki finansowe na rozwój infrastruktury energetycznej.