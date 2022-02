Mobilna instalacja fotowoltaiczna. Ta przyczepa produkuje prąd

Przyczepa Trailer-Watt to projekt francuskiej firmy Ecosun . Ta mobilna instalacja fotowoltaiczna bez problemu jest w stanie zasilić cały budynek - osiąga ona moc nawet 5,4 kWp, a do tego posiada wbudowane magazyny energii i falownik.

Przyczepa fotowoltaiczna składa się z piętnastu modułów fotowoltaicznych, które przy ustawieniu na południe dysponują łączną mocą 5,4 kWp, co pozwoliłoby na spełnienie potrzeb energetycznych typowego gospodarstwa domowego. System wyposażony jest w falownik VICTRON Multiplus II o mocy od 3,5 do 8 kVA. Do tego system wyposażony jest w magazyny energii o pojemności nominalnej od 11,5 do 23 kWh.