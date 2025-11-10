Mobilne granie bez granic - sprawdź Top 5 konsol przenośnych

Graj wszędzie, gdzie chcesz! Odkryj TOP5 przenośnych konsol, które zabiorą Cię w świat gier bez ograniczeń.

Konsola ASUS ROG Xbox Ally X RC73XA

  • AMD Ryzen AI Z2 Extreme z 24 GB RAM i 1 TB SSD - zapewnia błyskawiczne ładowanie gier i płynne działanie aplikacji
  • 7-calowy ekran IPS FHD 120 Hz z podwójnymi głośnikami Smart Amp - gwarantuje wyraźny obraz i czysty dźwięk podczas grania
  • Łączność i mobilność: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 i akumulator 80 Wh – pozwala grać w dowolnym miejscu bez przerw

ASUS ROG Xbox Ally X RC73XA to przenośna konsola dla wymagających graczy, łącząca moc komputera z wygodą mobilności. Wyposażona w procesor AMD Ryzen AI Z2 Extreme z 24 GB RAM i 1 TB SSD, zapewnia błyskawiczne ładowanie gier i płynne działanie aplikacji. Jej 7-calowy ekran IPS FHD 120 Hz oraz podwójne głośniki Smart Amp gwarantują wyraźny obraz i czysty dźwięk. Natomiast dzięki Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 i akumulatorowi 80 Wh możesz grać praktycznie wszędzie bez ograniczeń. Ergonomiczny kontroler, system Windows i wsparcie dla Xbox Game Pass zwiększają komfort użytkowania, czyniąc z niej uniwersalne i wygodne urządzenie zarówno w domu, jak i w podróży.

Nie czekaj - zanurz się w świecie gier bez ograniczeń!

Konsola NINTENDO Switch 2

  • Ekran 7,9" Full HD z HDR i 120 Hz - płynny i wyraźny obraz zarówno w trybie przenośnym, jak i na telewizorze 4K
  • 8-rdzeniowy procesor ARM i GPU NVIDIA Ampere - mocna wydajność z ray tracingiem i DLSS dla realistycznej grafiki
  • 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej (rozszerzalne do 2 TB) - szybkie działanie i dużo miejsca na gry oraz multimedia

Nintendo Switch 2 to nowa generacja popularnej konsoli, stworzona z myślą o graczach ceniących mobilność i nowoczesne technologie. Wyposażona w 7,9-calowy ekran Full HD z HDR i odświeżaniem 120 Hz, oferuje wyjątkowo płynny i wyraźny obraz w trybie przenośnym oraz rozdzielczość 4K po podłączeniu do telewizora. Nowe kontrolery Joy-Con 2 z magnetycznym mocowaniem i większymi przyciskami zapewniają komfort oraz precyzyjne sterowanie, a także mogą pełnić funkcję myszy w wybranych grach. Za wydajność odpowiada 8-rdzeniowy procesor ARM oraz układ graficzny NVIDIA Ampere z obsługą ray tracingu i DLSS, wspierany przez 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia do 2 TB.

Zamów teraz i poznaj przyszłość gamingu w mobilnym wydaniu!

Konsola ACER Nitro Blaze 7

  • Procesor AMD Ryzen™ 7 8840HS z 39 TOPS AI - zapewnia błyskawiczną wydajność i inteligentne wsparcie w grach i aplikacjach
  • 7-calowy ekran FHD 144 Hz z AMD FreeSync™ Premium - gwarantuje płynny, realistyczny obraz bez zacięć i opóźnień
  • Dysk SSD 1 TB PCIe Gen4 + 16 GB RAM LPDDR5x - błyskawiczne ładowanie gier i płynna wielozadaniowość w każdej sytuacji

Acer Nitro Blaze 7 z procesorem AMD Ryzen™ 7 8840HS i zintegrowaną grafiką Radeon™ 780M zapewnia wysoką wydajność w grach, tworzeniu treści i pracy wielozadaniowej. 7-calowy dotykowy ekran FHD 144 Hz z technologią AMD FreeSync™ Premium gwarantuje płynny i wyraźny obraz bez zacięć i rozrywania klatek. 16 GB pamięci RAM LPDDR5x oraz 1 TB dysk SSD PCIe Gen4 NVMe umożliwiają szybkie uruchamianie gier, aplikacji i sprawne działanie wielu programów jednocześnie. Nitro Blaze 7 wyróżnia się też niską wagą i mobilnością, co pozwala wygodnie korzystać z niego w domu, podróży czy przerwie. Szybkie połączenie Wi-Fi 6E zapewnia stabilny streaming i grę online.

Moc, szybkość, mobilność - poczuj ją w swoich rękach!

Konsola LENOVO Legion Go S Steam Os

  • Mocny procesor AMD Ryzen Z1 Extreme - płynna obsługa wymagających gier i aplikacji
  • 16 GB pamięci LPDDR5x 7500 MHz - szybkie przetwarzanie danych i sprawna wielozadaniowość
  • Ekran 8" WUXGA 120 Hz z VRR - żywe kolory, szerokie kąty widzenia i płynna animacja w grach

Lenovo Legion Go S to wydajna konsola przenośna, wyposażona w mocny procesor AMD Ryzen Z1 Extreme z 8 rdzeniami i 16 wątkami, który zapewnia płynną obsługę wymagających gier i aplikacji. Konsola posiada 16 GB szybkiej pamięci LPDDR5x 7500 MHz, umożliwiającej sprawną wielozadaniowość i szybkie przetwarzanie danych. Wbudowany dysk SSD M.2 512 GB PCIe 4.0 x4 znacząco skraca czas ładowania gier i programów. Ekran 8-calowy WUXGA z matrycą IPS, jasnością 500 nitów, pokryciem 100% sRGB oraz odświeżaniem 120 Hz i technologią VRR gwarantuje żywe kolory, szerokie kąty widzenia i płynne animacje w dynamicznych scenach. Dotykowy ekran in-cell, precyzyjne kontrolery Legion TrueStrike z adaptacyjnymi triggerami oraz haptyczne sprzężenie zwrotne zwiększają komfort i dokładność podczas gry.

Zdominuj każdą rozgrywkę - wybierz wydajność i styl!

Konsola NINTENDO Switch Oled

  • Ekran OLED 7 cali - żywe kolory i głęboka czerń dla lepszego kontrastu
  • Regulowana podstawa - stabilna i wygodna rozgrywka w trybie tabletop
  • Kontrolery Joy-Con - wszechstronne użycie w różnych trybach i dla dwóch graczy

Konsola Nintendo Switch OLED to udoskonalona wersja popularnego handhelda, która łączy mobilność z wysoką jakością obrazu. Dzięki 7-calowemu ekranowi OLED z cienką ramką, gry wyglądają znacznie lepiej niż na klasycznym Switchu - kolory są żywe, kontrast głęboki, a czerń naprawdę intensywna, co sprawia, że każdy tytuł prezentuje się imponująco. Wbudowany akumulator o pojemności 4310 mAh pozwala grać od około 4,5 do 9 godzin w zależności od gry, a ładowanie odbywa się wygodnie przez port USB-C. Konsola oferuje różne tryby rozgrywki - przenośny, tabletop z regulowaną podstawką, a także tryb stacjonarny po podłączeniu do telewizora. Wszechstronne kontrolery Joy-Con pozwalają grać w pojedynkę lub dzielić się zabawą z przyjaciółmi, oferując pełną swobodę ruchów i różnorodne sposoby interakcji w grach.

Kup teraz i odkryj niesamowite wrażenia z gry!

