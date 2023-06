Moc wiatru. Przekroczyliśmy "magiczną" granicę

Osiągnięcie mocy 1 TW w instalacjach wiatrowych zajęło nam aż 45 lat. To właśnie na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku duńscy inżynierowie rozpoczęli eksperymenty związane z tą technologią. Rozwój tej formy pozyskiwania energii nabrał jednak takiego tempa (i nabiera go nadal), że podwojenie tej mocy zostanie prawdopodobnie osiągnięte w czasie krótszym niż siedem lat . GWEC prognozuje, że rzeczywiście powinno się to udać najpóźniej w 2030 roku. To jednak wciąż początek drogi.

– To ogromne osiągnięcie, jednak nadal stanowi zaledwie niewielką część tego, co musimy zrealizować w nadchodzących latach, aby zdekarbonizować naszą planetę. Chcąc zapobiec katastrofie klimatycznej, mającej niszczycielski wpływ na społeczeństwo i ekosystem, musimy jak najszybciej doprowadzić do transformacji naszej gospodarki. Celem musi być zwiększenie mocy wiatrowej do co najmniej 8 TW do połowy stulecia. Nie ma czasu ani powodów, by zwlekać – skomentował Jonathan Cole, przewodniczący GWEC.