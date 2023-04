Piąta edycja programu Mój Prąd pozwoli na pozyskanie łącznie 58 tys. zł. W zależności od grupy, do której należy wnioskodawca, będzie mógł otrzymać od 3 do 7 tys. zł na cel główny i od 5 do 28,5 tys. zł na urządzenia dodatkowe. Opublikowane przez NFOŚiGW grafiki wyjaśniają w skrócie możliwości pozyskania środków w najnowszej edycji programu.