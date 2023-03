Do tej pory w ramach programu Mój Prąd można było pozyskiwać środki przede wszystkim na instalacje fotowoltaiczne, a także na zakup magazynów energii czy systemów zarządzania energią w domu. Środki te miały zachęcać Polaków nie tylko do generowania czystego prądu, ale także do inteligentnego zużywania go, dzięki czemu sieci elektroenergetyczne miały być mniej obciążane.