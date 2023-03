Kupiłeś pompę ciepła? Zwróć uwagę na ten szczegół

Pompy ciepła to urządzenia, które dla wielu z nas są obce. Pojawiły się na rynku względnie niedawno, a zasada ich działania jest dla nas o wiele mniej intuicyjna, niż ma to miejsce w przypadku konwencjonalnych źródeł ciepła. W związku z tym, przed zakupem tego dość drogiego urządzenia, warto dowiedzieć się, na jakie szczegóły należy zwrócić uwagę.

Jak zauważył, od kilku lat w Polsce istnieje możliwość zlecenia badań w zewnętrznych laboratoriach akredytowanych, dzięki czemu da się pozyskać znak HP KEYMARK. Jest to informacja dla klienta, że deklarowane przez producenta wartości są autentyczne, co z kolei zwiększa wiarygodność oferowanych urządzeń. Drugi z certyfikatów dotyczy pomp ciepła sprzedawanych w Europie.

- To certyfikat EHPA-Q, wspierający jakość pomp ciepła na rynku europejskim. Standardy certyfikacji i związane z nim wymagania techniczne dla urządzenia i organizacyjne dla producenta zostały opracowane przez Europejską Organizację Pomp Ciepła EHPA (European Heat Pump Association). Podstawą do opracowania standardów znaku jakości EHPA-Q były wcześniejsze wymagania jakościowe stosowane wspólnie w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Ten certyfikat ma znaczenie w Europie, ale też lokalnie - oprócz tego, że opatrzone tym znakiem produkty są zbadane w akredytowanych laboratoriach, certyfikat gwarantuje, że w danym kraju istnieje rozbudowana sieć serwisu, związana z elementami obsługi przedsprzedażowej i posprzedażowej - skomentował prezes PORT PC.

Paweł Lachman zaznaczył, że w Polsce jakość pomp ciepła to istotny problem. Zwrócił uwagę, że w sieci można znaleźć wiele ofert sprzedaży urządzeń, które nie zawierają kluczowych informacji, takich jak karta produktu czy etykieta energetyczna. W Polsce tylko 20 proc. produktów posiada certyfikat EHPA-Q. Lepiej jest z certyfikatami HP KEYMARK, których zdaniem prezesa PORT PC mamy obecnie na rynku ok. 70 proc. Szczegółowe informacje na temat tego, który producent legitymuje się takim certyfikatem, można znaleźć na przykład na stronie PORT PC lub na oficjalnej stronie HP KEYMARK .

Jak zauważa, ważne jest nie tylko długość udzielanej gwarancji, ale także to, kto tej gwarancji udziela. Ekspert zauważa, że jeśli gwarantem jest na przykład firma importująca pompy ciepła do kraju, to istnieje ryzyko, że w niedługim czasie firma zakończy swoją działalność, przez co nie uda się zrealizować naprawy w ramach gwarancji. Co więcej - warto sprawdzić też, jak usługi te miałyby być świadczone - jak wygląda sieć serwisowa w Polsce, a być może także za granicą.