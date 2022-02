Moskwa testuje "latający radar" A-100. To będą oczy rosyjskiej armii

A-100 Premier to samolot naprowadzania dalekiego zasięgu, który powstał na bazie maszyny transportowej Ił-76. Jego napęd stanowią 4 silniki turboodrzutowe PS-90A-76 (mają one o 15 proc. większą moc niż D-30KP stosowane w Iłach). Według producenta A-100 będzie mógł śledzić cele powietrzne z odległości do ok. 600 km oraz cele morskie z odległości ok. 400 km. Rosyjskie media opisują A-100 jako kompleks nowej generacji.