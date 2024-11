Mróz szkodzi smartfonom. Jak się przed nim bronić i o czym pamiętać?

Wśród urządzeń najbardziej podatnych na działanie zimna znajdują się te, które są najczęściej używane, jak telefony, tablety, laptopy czy aparaty fotograficzne . Niska temperatura może prowadzić nie tylko do osłabienia ich działania, ale również przyczynić się do poważnych uszkodzeń.

Zdecydowanie najgorszym rozwiązaniem przy wychłodzonym sprzęcie jest ogrzanie go bezpośrednio za pomocą źródła ciepła, jak kaloryfer. Taka nagła zmiana temperatury niemal zawsze prowadzi do rys czy pęknięć. Gdy wchodzimy do cieplejszego pomieszczenia, warto odczekać kilka minut, zanim ponownie uruchomimy zimne urządzenie, pozwalając sprzętowi wyrównać temperaturę z otoczeniem.