Najlepsze młynki do kawy do 400 zł. Jaki młynek wybrać?

Nawet najlepszy ekspres do kawy nie sprawi, że przyrządzony napar docenią kubki smakowe każdego smakosza tego pobudzającego napoju. Pierwsze skrzypce w procesie przygotowania kawy odgrywa młynek – to on determinuje końcowy smak kawy.

Dobrej jakości ziarna i dobry ekspres do kawy – to połączenie, które w teorii sprawia, że smak świeżo przygotowanej kawy zapadnie na długo w pamięci kawoszy i nie tylko. W praktyce jednak jest jeszcze jeden sprzęt, bez którego trudno o dobry napar. Młynek do kawy to podstawa w kuchni każdego, kto fascynuje się tym napojem, którego historia sięga XVIII wieku.

Jaki młynek do kawy wybrać? Przedstawiamy 3 propozycje najlepszych młynków do kawy w cenie do 400 zł. Na co zwracać uwagę podczas wyboru sprzętu dla siebie? Pamiętaj o tych rzeczach:

żarna są zdecydowanie lepszym wyborem niż noże (lepiej wybrać żarna stalowe zamiast ceramicznych);

obecność skokowego regulowania grubości mielenia;

unikaj "mini" młynków, które mają niewielką pojemność.

Rhinowares Hand Grinder – młynek do kawy dla początkujących

To sprzęt, który doskonale spisze się w domu, ale też w podróży. Jest całkiem kompaktowych rozmiarów, ale mimo tego pomieści ponad 40 g ziaren, a to oznacza, że pozwoli przygotować przynajmniej 5 filiżanek pojedynczego espresso. Producent dołącza w zestawie z Rhinowares Hand Grinder pokrowiec, który ułatwia transport sprzętu, a to docenią wielbiciele kawy, którzy chcą mieć swoje ulubione i świeże ziarna zawsze pod ręką.

Rhinowares Hand Grinder. © CoffeeDesk

Żarna w tym młynku są ceramiczne i nie rdzewieją, a przy tym nie mają żadnego wpływu na zapach kawy. Obudowa podstawowego Hand Grindera jest stalowa, a za pewniejszy chwyt odpowiada oplot z gumowej opaski. To dobry wybór dla wszystkich, którzy zaczynają swoją przygodę z kawą i chcą taniego i dobrego młynka do kawy.

Timemore Chestnut C2 – ręczny młynek do kawy za ok. 350 zł

Producent wyposażył ten młynek w stalowe żarna o podwyższonej twardości, które gwarantują równy przemiał. Zmielone w Timemore Chestnut C2 ziarna nadadzą się doskonale do alternatywnych metod parzenia (m.in. aeropress/french press).

Warto zwrócić uwagę na obudowę wykonaną z aluminium, która gwarantuje stabilną pracę młynka nawet podczas korzystania z twardych ziaren. Chestnut C2 dodatkowo wyposażono w łożyska, które zapewniają precyzyjną pracę całej konstrukcji.

Timemore Chestnut C2 - młynek do kawy. © Konesso

Wysoki na 16 cm młynek do kawy Timemore pomieści 25 g kawy i pozwala przez stopniowe "kliki" regulować stopień mielenia. Wystarczy skorzystać z pokrętła, aby zmienić ustawienia żarna i przygotować je do przyrządzenia kawy pod wybraną metodę parzenia. Timemore Chestnut C2 to sprzęt dla średniozaawansowanych kawoszy, którzy korzystają z alternatywnych metod i wyczuwają różnice pomiędzy poszczególnymi stopniami przemiału.

Xeoleo 52 mm – młynek do kawy o dobrym stosunku ceny do jakości

To propozycja, którą na popularnych serwisach sprzedażowych (również zagranicznych) można kupić w cenie poniżej 300 zł. W połączeniu ze stalowymi żarnami jest to produkt, który spisze się przede wszystkim wśród osób, które interesują się alternatywnym przyrządzaniem kaw, ale też już znają ten świat.

Ręczny młynek do kawy Xeoleo 52 mm. © Aliexpress | Xeoleo

Model o średnicy 52 mm gwarantuje pojemność kawy na poziomie ok. 27 g, a przy wysokości 15 cm sprawia, że to kolejny sprzęt, który można nosić ze sobą również do pracy. Obudowa jest minimalistyczna i wykonana z aluminium. Trudno doszukiwać się tutaj wzornictwa, które mogłoby konkurować choćby ze wspomnianym wcześniej Timemore, jednak w tym produkcie chodzi o dostarczenie wysokiej jakości w możliwie niskiej cenie, dlatego każdy poszukujący taniego młynka do kawy ze stalowymi żarnami, powinien zainteresować się tą propozycją.

Norbert Garbarek, dziennikarz Gadżetomanii