Najlepsze myszki do MacBooka. Świetne alternatywy dla Magic Mouse

Wielu użytkowników MacBooków jest zadowolonych ze swojego sprzętu, ale obsługa laptopa za pośrednictwem samego touchpada niekoniecznie zalicza się do najwygodniejszych. W związku z tym może pojawić się pytanie, mianowicie jaką myszkę do MacBooka kupić?

Pierwszym co przychodzi do głowy w zakresie myszki do MacBooka są niewątpliwie oficjalne rozwiązania. Warto brać je pod uwagę, lecz dodatkowo można pomyśleć również o myszkach innych producentów niż Apple. Uwzględniamy to w naszym przeglądzie i wymieniamy ciekawe propozycje dla posiadaczy MacBooków.

Myszka do MacBooka Apple Magic Mouse 2

Trudno zacząć temat myszek do MacBooka bez wspomnienia o Apple Magic Mouse. W kwestii nazwy bywa różnie, bo z czasem nowszy model Magic Mouse 2 zaczął być po prostu określany mianem Magic Mouse i w oficjalnych sklepach zastąpił ten pierwszy wariant. W celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień warto wyjaśnić, że Magic Mouse oraz Magic Mouse 2 są bardzo podobne pod względem wizualnym.

Źródło zdjęć: © Apple Myszka do MacBooka Magic Mouse

Istotną różnicą jest fakt, że pierwszy model działa w oparciu o dwie baterie AA i w związku z tym pod spodem ma otwieraną klapkę. Nowszy model, czyli Apple Magic Mouse 2 jest zasilany wbudowanym akumulatorem, a port Lightning do ładowania znajduje się pod spodem urządzenia. Oznacza to, że nie da się pracować i ładować Magic Mouse 2 w tym samym czasie. Nie każdemu takie rozwiązanie będzie się podobać.

Niewątpliwą zaletą bezprzewodowych myszek Magic Mouse jest dodatek w postaci możliwości działania jako touchpad i wsparcia multi-touch, a więc i obsługi gestów. Urządzenie ma sensor laserowy o rozdzielczości 1300 DPI. Obsługuje technologię Bluetooth. Waga jest na poziomie 99 g. Myszkę można znaleźć w okolicach ceny 400 zł.

Myszka do MacBooka Logitech MX Master 3

Jednym z problemów Magic Mouse jest ergonomia, a raczej jej brak. Myszka prezentuje się dobrze, ma swój minimalistyczny czar i na pewno podoba się wielu osobom. Niestety to nie idzie w parze z kształtem konstrukcji, który będzie przyjazny dla nadgarstka. Jednym z rozwiązań może być kupienie czegoś takiego, jak chociażby Logitech MX Master 3.

Źródło zdjęć: © Logitech Myszka do MacBooka Logitech MX Master 3

Logitech MX Master 3 to dobry kandydat na bezprzewodową myszkę do MacBooka, która przy okazji otrzymała zdecydowanie bardziej ergonomiczną obudowę. Ma to szczególne znaczenie podczas długich godzin pracy. Ponadto nie zabrakło tu wygodnego miejsca na kciuk, a także dodatkowego bocznego pokrętła (oczywiście zwykła rolka do przewijania jest na swoim standardowym miejscu).

Przechodząc do konkretów, łącznie w modelu Logitech MX Master 3 jest aż 7 przycisków, boczne panele są antypoślizgowe, wbudowany akumulator cechuje się pojemnością 500 mAh, czujnik laserowy ma rozdzielczość 4000 DPI, a waga wynosi 141 g. Myszkę można znaleźć w okolicach ceny 400 zł.

Myszka do MacBooka Logitech Pebble M350

Osoby szukające czegoś skromniejszego, znajdującego się w odrobinę niższym przedziale cenowym, mogą pomyśleć o czymś takim jak na przykład Logitech Pebble M350. W tym wypadku nie jest to sprzęt celujący w wysoką ergonomię, ale w zamian dostajemy coś znacznie bardziej mobilnego – kształt myszki ułatwia jej przenoszenie podczas podróży.

Źródło zdjęć: © Logitech Myszka do MacBooka Logitech Pebble M350

Wygląd Logitech Pebble M350 zdecydowanie wpada w spektrum minimalistycznych projektów. Myszkę wyposażono w trzy przyciski. Nie zabrakło obsługi technologii Bluetooth, a zasięg działania to około 10 m. Do zasilania wymagana jest bateria AA. Waga urządzania to 100 g. Logitech Pebble M350 ma czujnik optyczny o rozdzielczości 1000 DPI. Taki sprzęt można znaleźć w okolicach ceny 100 zł.