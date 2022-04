Najlepsze myszki bezprzewodowe. Idealne do pracy i innych zastosowań

Myszka bezprzewodowa to bardzo ogólne określenie, które informuje tylko o tym, że dany sprzęt ma być pozbawiony kabla. W związku z tym nasz przegląd zahaczy o różne przedziały cenowe. Dodatkowo będą tu zarówno myszki typowo biurowe, jak i te o bardziej gamingowej charakterystyce. Dzięki temu zwiększymy szansę na to, że każdy znajdzie jakąś inspirację do swoich zakupów nowej myszki bezprzewodowej.

Myszka bezprzewodowa Dell WM126

Proste urządzenie o minimalistycznym wyglądzie. Nie ma tu efektownego podświetlenia, wyjątkowo dużej liczby przycisków, ani imponująco wysokiej czułości. Zamiast tego mamy myszkę bezprzewodową, która na pewno będzie wygodniejsza od panelu dotykowego w laptopie. Jest to również model o atrakcyjnej cenie, ponieważ Dell WM126 da się znaleźć za mniej niż 60 zł.

Źródło zdjęć: © Dell Myszka bezprzewodowa Dell WM126

Ten model myszki bezprzewodowej ma trzy przyciski: lewy, prawy i środkowy. Dodatkowo znalazło się jeszcze miejsce dla pokrętła do przewijania. Urządzenie ma dołączony odbiornik i można je bardzo łatwo zainstalować (plug and play). Producent szacuje, że 1 bateria AA powinna wystarczyć na około rok działania myszki. Sprzęt zalicza się do bardzo lekkich, ponieważ waga wynosi zaledwie 58 g. Jest to myszka optyczna o czułości 1000 DPI. Prosta, niedroga, idealna do zastosowań biurowych.

Myszka bezprzewodowa Microsoft Surface Precision

Myszka bezprzewodowa do zastosowań biurowych, ale taka z wyższej półki? Jedną z możliwych propozycji może być Microsoft Surface Precision. Przyciski są dobrze spasowane, kształt jest ergonomiczny, a kciuk ma pewne oparcie.

Źródło zdjęć: © Microsoft Bezprzewodowa myszka Microsoft Precision

Myszkę wyposażono w sześć przycisków, a trzy z nich są konfigurowalne. Dla większej wygody użytkownika, sprzęt może być sparowany z trzema urządzeniami. Microsoft Surface Precision ma wbudowany akumulator, waży 135 g, wykorzystuje sensor laserowy oraz technologię Bluetooth. Czułość tej myszki bezprzewodowej to 3200 DPI. Cena to okolice 400 zł.

Myszka bezprzewodowa SteelSeries Rival 3 Wireless

Teraz możemy przejść do poszukiwania równowagi, połączenia świata rozrywki elektronicznej z biurową pracą, a także w miarę wyważoną ceną. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wykorzystywać SteelSeries Rival 3 Wireless podczas obowiązków służbowych, ale nie da się ukryć, że model ten ma już bardziej gamingowy charakter. Wszystko to zostało zamknięte w cenie poniżej 200 zł, więc jest to dość rozsądny pułap.

Źródło zdjęć: © SteelSeries Bezprzewodowa myszka SteelSeries Rival 3

SteelSeries Rival 3 Wireless została zrobiona z wytrzymałych materiałów, a producent zapewnia, że przełączniki mechaniczne mogą wytrzymać około 60 milionów kliknięć, co przekłada się na odczuwalnie lepszą żywotność sprzętu. Ergonomicznie wyprofilowana konstrukcja skrywa w sobie szybki sensor optyczny TrueMove Air o czułości 18000 DPI. Urządzenie ma 6 przycisków, obsługuje technologię Bluetooth 5.0, ma efektowne podświetlenie RGB. W środku jest miejsce na dwie baterie AAA, lecz do poprawnego działania myszki wystarczy jedna. Urządzenie waży 106 g.

