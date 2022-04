Najlepsze myszki ergonomiczne. Naturalna pozycja dla nadgarstka

Myszki ergonomiczne mają niezwykle pozytywny wpływ na odczuwany komfort w trakcie wykonywania pracy. Dodatkowo mają szansę uchronić przed niektórymi schorzeniami, które mogą wystąpić po latach pracy w pozycjach niekorzystnych dla nadgarstka. Na rynku jest wiele ergonomicznych myszek, więc przygotowaliśmy krótki przegląd kilku ciekawych modeli. Mamy nadzieję, że pozwoli to na znalezienie odpowiedniej inspiracji do udanych zakupów.

Trust Verro Ergonomic to mysz bezprzewodowa, która pozwala uzyskać bardziej naturalne ułożenie ręki. Wszystko dzięki pionowej konstrukcji umożliwiającej zmniejszenie obciążenia nadgarstka, od tej pory mogącego spoczywać pod optymalnym kątem 60 stopni. Nie wszyscy przywiązują do tego wagę, lecz gdyby się nad tym zastanowić, to bardzo wielu ludzi spędza całe dnie przy komputerze. W związku z tym ergonomiczna myszka wydaje się być trafioną inwestycją.