Najlepsze myszki dla leworęcznych. Przegląd dobrych modeli

Najwięcej myszek na rynku jest przeznaczonych dla osób praworęcznych. Niestety w związku z tym leworęczni użytkownicy mają odrobinę trudniejsze życie. Pomimo tego, że jest ich znacznie mniej, wciąż da się znaleźć gryzonie o uniwersalnym profilu, a nawet myszki zaprojektowane w 100% dla osób leworęcznych.

Przygotowaliśmy błyskawiczny przegląd paru modeli, które są odpowiednie dla leworęcznych ludzi zainteresowanych nową myszką.

Tania myszka dla leworęcznych – Hama Riano

Nie każdy szuka drogiego sprzętu i warto mieć to na uwadze. Właśnie dlatego pierwszą propozycją w tym przeglądzie jest myszka dla leworęcznych Hama Riano. Urządzenie można znaleźć w okolicach ceny 50 zł. Jego kształt jest tak wyprofilowany, że osoby leworęczne będą miały znacznie lepsze doświadczenia podczas użytkowania.

Źródło zdjęć: © Hama Myszka dla leworęcznych Hama Riano

Myszka ma dodatkowe dwa przyciski do wygodnego przeglądania stron internetowych (dalej, wstecz), które zostały umieszczone po prawej stronie, dzięki czemu osoba leworęczna uzyska do nich łatwy dostęp za pośrednictwem kciuka. Zastosowany sensor optyczny ma rozdzielczość 1600 DPI, łącznie urządzenie ma 6 przycisków, a do zasilania wymagane są dwie baterie AA.

Mobilna myszka dla leworęcznych – Microsoft Arc

Microsoft Arc to dobry wybór dla osób, którym zależy przede wszystkim na mobilności. Sprzęt nie zalicza się do najbardziej ergonomicznych, więc podczas bardzo długiej pracy może się okazać mniej wygodną myszką. W zamian użytkownicy zyskują produkt idealny do zabierania w podróż. Microsoft Arc jest płaska i wyjątkowo łatwa do zapakowania np. w kieszeń torby. Gdy już zapragniemy korzystać z myszki, wtedy wystarczy ją zgiąć do pozycji roboczej.

Źródło zdjęć: © Microsoft Myszka dla leworęcznych Microsoft Arc

Krótko mówiąc, jest to składane urządzenie, co ma sporo zalet w zakresie mobilności. Trzeba jednak pamiętać, że ostatecznie kształt tej myszki nie zalicza się do najbardziej ergonomicznych. Konstrukcja jest symetryczna, więc Microsoft Arc sprawdzi się zarówno w dłoniach osób praworęcznych, jak i leworęcznych. Urządzenie zostało wyposażone w sensor laserowy o rozdzielczości 1000 DPI, ma 2 przyciski, pozwala na dotykowe przewijanie w płaszczyźnie poziomej i pionowej. Jest obsługa Bluetooth. Do zasilania potrzebne są dwie baterie AAA. Microsoft Arc można znaleźć w okolicach ceny 300 zł.

Myszka dla leworęcznych do gier – SteelSeries Sensei 310

Osoby leworęczne zainteresowane tematem rozrywki elektronicznej mogą skierować swoją uwagę m.in. na model o nazwie SteelSeries Sensei 310. Myszka ma uniwersalny profil, dzięki czemu jest wygodna nie tylko dla ludzi praworęcznych, ale i tych posługujących się lewą ręką. Ponadto dodatkowe przyciski są po każdej ze stron, co również ma znaczenie dla wyższego komfortu leworęcznych użytkowników.

Źródło zdjęć: © SteelSeries Myszka dla leworęcznych SteelSeries Sensei 310

Urządzenie zostało wyposażone w sensor optyczny TrueMove3 o rozdzielczości 12000 DPI. SteelSeries Sensei 310 ma komfortowe boczne gumowe panele, 8 przycisków, a także efektownie wyglądające podświetlenie RGB. Warto dodać, że producent zapewnia o wytrzymałości przełączników na około 50 milionów kliknięć. Nie zabrakło też redukcji szumów (jitter). Waga myszki to 92 g. SteelSeries Sensei 310 można znaleźć w okolicach ceny 250 zł.