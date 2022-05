Mysz do komputera. Co jest ważne i jaką myszkę kupić?

Myszka do komputera może mieć wiele parametrów, które nie zawsze będą dla nas jasne. Na co zwracać uwagę podczas kupowania nowej myszy?

Myszka do komputera – wybieramy najlepszy model

Kupując nową myszkę do laptopa możemy mieć różne priorytety. Czy ma być najtańsza? Ergonomiczna? A może powinna to być dobra myszka do gier? Wiele zależy od konkretnych potrzeb danej osoby, więc najlepszy będzie krótki poradnik do przeczytania jeszcze przed zakupami. Dzięki temu każdy będzie mógł zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat myszy komputerowych i samodzielnie wybrać najlepszy model.

Myszka z kablem czy bez?

Myszka bezprzewodowa może mieć radiowy odbiornik, który należy włożyć do portu USB naszego komputera. Dzięki temu nie ma konieczności na obecność kabla, często plączącego się i zwyczajnie przeszkadzającego użytkownikowi. Do przesyłania informacji o ruchu myszki wystarczą fale radiowe o częstotliwości 2,4 GHz lub obsługa Bluetooth.

Brak kabla w myszce jest dodatkową wygodą w trakcie jej użytkowania. Ponadto w wielu przypadkach zwiększa jej atrakcyjność pod względem zabierania w podróż. To są zalety, ale co z ewentualnymi wadami? Myszki bezprzewodowe wymagają regularnych wymian baterii lub ładowania akumulatorów, co można uznać za ewentualną wadę. Jeżeli natomiast ktoś zawsze trzyma pod ręką parę naładowanych akumulatorów, nowych baterii, albo po prostu stara się ładować myszkę gdy akurat jej nie używa, wtedy praktycznie nie odczuje problemu związanego z zasilaniem.

Jeżeli myszka bezprzewodowa daje choćby najmniejsze pole do wystąpienia potencjalnych zakłóceń, to gryzoń z kablem powinien zażegnać tego typu obawy. Dodatkowo wielu ludzi traktujących rozrywkę elektroniczną bardzo poważnie jest zdania, że przewodowa mysz do komputera zapewni możliwie najniższy input lag – ułamki sekund w ciągu których informacja o wykonanym ruchu przebywa drogę z myszki do komputera.

Zaletą posiadania kabla jest również brak konieczności ładowania akumulatorów. Jak natomiast wyglądają wady? Mysz przewodowa może się np. plątać gdy jej używamy, co dla jednych stanowi duże uniedogodnienie, a dla innych okazuje się być czymś nieodczuwalnym. Wiele osób jest jeszcze zdania, że myszka z kablem nie będzie szczególnie mobilna i trudniej jest z niej korzystać, np. podczas podróży służbowych.

Lepiej kupić myszkę przewodową czy bezprzewodową? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. To kwestia preferencji, tego jakie dana osoba ma priorytety. Najlepiej wziąć pod uwagę wszystkie wady, zalety, a potem podjąć decyzję.

DPI w myszce. Co to jest i jak zmienić DPI w myszce?

Dots per inch lub w skrócie DPI, to po prostu punkty na cal. Stosuje się też zamienne określenie w postaci CPI, czyli counts per inch, co po polsku można przetłumaczyć jako pomiary na cal. Ostatecznie chodzi o zdolność czujnika do pomiaru danych związanych z ruchem, przebytym odcinkiem, a konkretniej mówiąc przesunięciem o jeden cal. Wyższa czułość myszki może nie mieć znaczenia dla osób zajmujących się podstawowymi zadaniami przy komputerze. Częściej zwrócą na to uwagę profesjonaliści np. związani z obróbką grafiki, albo na przykład miłośnicy gier komputerowych. Jeżeli w trakcie rozgrywki musimy w coś dokładnie wycelować, wtedy duże pole do manewru w ustawieniach DPI z pewnością okaże się przydatne.

Myszki często mają maksymalną rozdzielczość wyrażaną w DPI, ale pozwalają na szybkie przełączanie pomiędzy różnymi poziomami. Dedykowany guzik do zmiany DPI może być np. na spodzie lub gdzieś na grzbiecie myszki, to zależy od konkretnego modelu. Dzięki temu można szybko przełączać na przykład między 1000 DPI a 2000 DPI.

Innym sposobem na wyobrażenie sobie różnicy w wartościach DPI jest to, że gdy myszka ma ustawione bardzo wysokie DPI, wtedy lekkie jej przesunięcie na podkładce przełoży się na przebycie dużego odcinka przez kursor na ekranie monitora.

Co to jest polling rate?

Jak często myszka prześle informacje o swojej pozycji? To zależy od jej częstotliwości raportowania, co w języku angielskim jest określane jako polling rate. Osoby stawiające sobie maksymalną precyzję za priorytet będą zainteresowane wyższym polling rate, które wyraża się przez Hz. W tym wypadku cyklem na sekundę jest raportowanie o pozycji myszki, więc 100 Hz to przesyłanie takiej informacji 100 razy na sekundę, a 1000 Hz to raportowanie 1000 razy na sekundę.

Co to jest LOD w myszce?

LOD jest skrótem od lift off distance i pozwala określić, na jakiej wysokości czujnik myszki przestanie odczytywać jej położenie. Ma to znaczenie głównie dla osób zainteresowanych grami, a konkretniej mówiąc dla tych graczy, którzy często chcą szybko podnosić myszkę i zmieniać jej położenie, ale bez rejestrowania tego wydarzenia w grze. Takie osoby cenią sobie niską wartość LOD. Jeżeli natomiast chodzi o zwykłych pracowników biurowych, lift off distance często nie ma dla nich najmniejszego znaczenia.

Maksymalna prędkość myszki

Kolejny parametr istotny dla graczy to maksymalna szybkość z jaką mogą poruszyć myszką, przy jednoczesnym oczekiwaniu dokładnego odzwierciedlenia tego ruchu. Wyraża się to w calach na sekundę, czego popularnym skrótem jest IPS (inches per second). Myszka o wyższej maksymalnej prędkości pozwoli na granie z wykorzystaniem szybszych ruchów bez strat w dokładności jej pracy.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie myszki?

Oczywiście nie tylko tabelki z parametrami mają znaczenie. Kupując nową myszkę do laptopa warto zainteresować się np. jej sposobem zasilania. Jeżeli do pracy wykorzystuje akumulator, to jaką ma pojemność i jak długo gryzoń może pracować na jednym ładowaniu? A jak duże ma to dla nas znaczenie? Podobnie może być z wagą. Czy chcemy lekką myszkę? A może lepiej czujemy się z cięższym urządzeniem? Wiele kwestii jest bardzo indywidualnych.

Kształt myszki może mieć spore znaczenie. Ludzie mają różne dłonie i czasem trzeba dobrać taki sprzęt, który będzie wygodniejszy dla osób o małych dłoniach, innym razem o dużych dłoniach i tak dalej. Podobnie jest w temacie samego kształtu. Ergonomiczne myszki mogą się okazać bardzo dobrą inwestycją, jeżeli każdego dnia pracujemy wiele godzin bez przerwy. Nadgarstek będzie ulegał mniejszemu zmęczeniu w sytuacji gdy zapewnimy mu optymalny kąt nachylenia. Właśnie w takim celu projektowane są myszki ergonomiczne, których kształt może się czasem wydawać nietypowy.

Całkowicie inna kategoria to myszki dla leworęcznych. W tym przypadku projekt danego modelu, kąty nachylenia i ogólne kształty mają szczególne znaczenie, ponieważ większość myszek jest tworzona z myślą o praworęcznych użytkownikach, a te dla leworęcznych są w mniejszości.