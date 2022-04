Jaką myszkę wybrać do grania w gry? Gdyby się nad tym zastanowić, to wystarczą dwa przyciski i najprostsza rolka do przewijania. Gryzoń o minimalnym wyposażeniu pozwoli realizować różne zadania i nawet osiągnąć zwycięstwo. Mimo tego wiele osób decyduje się na sprzęt o wyższym stopniu wyrafinowania i nie ma w tym niczego dziwnego. W rozrywce elektronicznej liczy się jeszcze przyjemność z grania. Sam komfort ma ogromne znaczenie, a dodatkowo w niektórych sytuacjach większa liczba przycisków lub np. krótszy czas reakcji, mogą dosłownie przechylić szalę zwycięstwa.

Przygotowaliśmy przegląd myszek gamingowych w pigułce. Takie zestawienie może się okazać niezastąpioną pomocą podczas zakupów wymarzonego sprzętu, bo wybór na rynku jest ogromny i czasem warto się czymś zainspirować.

Myszka gamingowa SPC Gear LIX Plus

Nazwa urządzenia nawiązuje do liczby: "59", ponieważ wartość ta reprezentuje niską wagę tego modelu myszki, która wynosi zaledwie 59 g. W przypadku biurowego sprzętu nie miałoby to aż tak dużego znaczenia, ale niektórzy gracze preferują mieć urządzenie o bardzo niskiej wadze. Może się to przekładać m.in. na mniejsze zmęczenie dłoni w trakcie wielogodzinnej rozgrywki. Warto dodać, że liczne otwory w gamingowej myszce SPC Gear LIX Plus wpływają nie tylko na jej lekkość, ale i lepszy przepływ powietrza.

Źródło zdjęć: © SPC Gear Myszka gamingowa SPC Gear LIX Plus

Urządzenie zostało wyposażone w szybki sensor optyczny Pixart PMW 3360 i cechuje się maksymalną rozdzielczością do 12000 DPI, a standardowe profile DPI to 800, 1600, 2400, 3200, 6400, 12000. Żywotność mikroprzełączników jest szacowana na około 80 milionów kliknięć. Myszka ma 6 przycisków. Programowalne podświetlenie RGB ucieszy miłośników efektownego wyglądu. Miękki przewód ma długość 1,8 m i oplot typu paracord. SPC Gear LIX Plus można znaleźć w okolicach ceny 180 zł.

Myszka gamingowa SteelSeries Rival 5

SteelSeries Rival 5 to lekka (85 g), wygodna w użyciu i trwała myszka dla graczy. Jest przyjemnie wyprofilowana i sprawdzi się w większości wymagających gier, takich jak chociażby FPS, MOBA lub MMO – dzięki programowalnym przyciskom każdy dostosuje ją pod własne potrzeby. Krótko mówiąc jest to całkiem uniwersalny sprzęt.

Źródło zdjęć: © SteelSeries Myszka gamingowa SteelSeries Rival 5

Urządzenie zostało wyposażone w szybki sensor optyczny TrueMove Air i cechuje się maksymalną rozdzielczością do 18000 DPI. Żywotność mikroprzełączników jest szacowana na około 80 milionów kliknięć. Myszka ma 9 przycisków. 10-strefowe podświetlenie RGB PrismSync obsługuje aż 16,8 milionów kolorów i przekłada się na efektowny wygląd. Miękki przewód ma długość 2 m. SteelSeries Rival 5 można znaleźć w okolicach ceny 240 zł.

Myszka gamingowa Logitech G502 Hero

Logitech G502 Hero ma gumowe uchwyty boczne, przekładające się na dodatkowy komfort podczas grania. Nie zabrakło tu również wygodnego wsparcia dla kciuka. Waga sprzętu wynosi 121 g, a jeśli ktoś będzie miał na to ochotę, istnieje możliwość wykorzystania opcjonalnych ciężarków – pięć sztuk po 3,6 g każdy. Dzięki teflonowym ślizgaczom myszka przesuwa się bez zbędnego oporu.

Źródło zdjęć: © Logitech Myszka gamingowa Logitech G502 Hero

Urządzenie zostało wyposażone w sensor optyczny HERO i cechuje się maksymalną rozdzielczością do 25600 DPI (ważne jest pobranie oprogramowania Logitech G HUB i aktualizacja do najnowszej wersji). Żywotność mikroprzełączników jest szacowana na około 50 milionów kliknięć. Myszka ma 11 przycisków, którym można wygodnie przypisywać makra. Podświetlenie LIGHTSYNC RGB obsługuje aż 16,8 milionów kolorów. Przewód ma długość 2,1 m. Logitech G502 Hero można znaleźć w okolicach ceny 260 zł.

Myszka gamingowa – na co warto zwrócić uwagę?

Ostatecznie każdy jest w stanie znaleźć swój wymarzony egzemplarz myszki do gier, ale nie ma uniwersalnej odpowiedzi w temacie najlepszych gamingowych urządzeń, bo wszystko sprowadza się do indywidualnych preferencji. Jedni mają większe dłonie, inni mniejsze. Jeden gracz będzie chciał jak największej liczby przycisków, drugi wręcz przeciwnie. Najlepiej znać parę ogólnych faktów o gamingowych myszkach, a także mieć listę swoich priorytetów.

DPI, czyli Dots Per Inch oznacza punkty na cal. Im wyższa wartość DPI, tym większy odcinek przebywa kursor, gdy poruszymy myszką o jeden cal. Innymi słowy, rozdzielczość myszy informuje nas o jej czułości. Wiele osób odruchowo szuka jak najwyższych wartości w kupowanym sprzęcie, ale może się okazać, że granie na 25000 DPI będzie zwyczajnie niepraktyczne. W związku z tym podczas kupowania nowej myszki do gier nie warto kierować się tylko i wyłącznie jak najwyższym DPI. Mimo tego warto brać ten parametr pod uwagę, a dzięki możliwości łatwego przełączania pomiędzy różnymi poziomami DPI, zawsze będziemy mogli dobrać to adekwatnie do sytuacji.

Podczas grania w gry najlepiej mieć możliwie najniższe opóźnienia i brak jakichkolwiek zakłóceń. Między innymi dlatego wielu graczy jest zainteresowanych przede wszystkim gamingowym myszkami z kablem. Oczywiście jeżeli komuś zależy na urządzeniu bez przewodu, to również będzie mógł na nim grać bez większych problemów. Współczesne myszki bezprzewodowe z wyższej półki mają bardzo dobre osiągi. W związku z tym najwięcej zależy od priorytetów użytkownika, jego preferencji i tak dalej.

Myszki dla graczy powinny być ergonomiczne, wygodne na wiele godzin rozgrywki. Nie ma zasady odnośnie tego, czy lepiej jeśli będą np. możliwie najlżejsze, czy trochę cięższe, ponieważ to również sprowadza się do preferencji danego gracza. Podobnie jest z wieloma innymi aspektami i właśnie dlatego warto znać swoje priorytety jeszcze przed wybraniem się na zakupy.