Najpierw pierścień, teraz amulet. Gadżety Samsunga rodem z sci‑fi

Samsung od lat znajduje się w czołówce firm, które wprowadzają innowacyjne technologie. Po sukcesie smartfonów i smartwatchy, przyszedł czas na nową kategorię urządzeń - gadżety Samsunga oparte na zaawansowanej technologii. W tym roku firma zaprezentowała Galaxy Ring – inteligentny pierścień, który zyskał popularność dzięki nowoczesnemu designowi i braku konieczności wykupowania subskrypcji. W przeciwieństwie do konkurencyjnych urządzeń, takich jak Oura Ring 4 , Galaxy Ring pozwala użytkownikom na pełny dostęp do zbieranych danych za pomocą aplikacji Samsung Health.

Koncepcja amuletu od Samsunga może wydawać się rodem z filmów science fiction, ale rozwój technologii pokazuje, że tego typu gadżety Samsunga mogą stać się rzeczywistością. Zgłoszony patent opisuje urządzenie, które wykorzystuje technologię "beam image output" do wyświetlania obrazów na różnych powierzchniach. Wyobraź sobie, że bez wyciągania telefonu z kieszeni, masz dostęp do swojego ekranu, który zostaje wyświetlony bezpośrednio na twojej dłoni.

To jednak nie wszystko. Technologia opisywana w patencie sugeruje, że urządzenie może dostosować wyświetlane obrazy do ruchów użytkownika. Kiedy trzymasz rękę na stole, amulet wyświetli klawiaturę, a kiedy podniesiesz dłoń do twarzy, zobaczysz ekran swojego telefonu. W urządzeniu ma znajdować się także gimbal, który pozwoli na regulację kąta, jasności i rozmiaru wyświetlanego obrazu, co znacznie podniesie wygodę korzystania z tego typu gadżetu.

Choć jest to na razie jedynie patent, a nie gotowy produkt, daje nam to wgląd w to, jak gadżety Samsunga mogą wyglądać w przyszłości. Tego typu technologie mogą całkowicie zmienić nasze podejście do urządzeń mobilnych, sprawiając, że staną się one jeszcze bardziej wszechstronne i łatwiejsze w obsłudze.