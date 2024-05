Oura Ring z nową funkcją. Teraz zmierzy wiek i wydolność serca

Ogrom możliwości Oura Ring wynika z ciągłego analizowania ponad 20 różnych danych biometrycznych przez dedykowaną aplikację. Dzięki temu fiński producent skutecznie utrzymuje przewagę nad konkurencją, która dopiero zaczyna rozwijać swoją działalność na tym rynku. Dodatkowo w kwietniu 2024 roku, Oura zapowiedziała wprowadzenie nowości - Symptom Radar. To narzędzie ma monitorować istotne zmiany w trendach zdrowotnych, co pozwoli na jeszcze szybsze reagowanie na ewentualne problemy.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez portal The Verge, do końca maja Oura planuje umożliwić użytkownikom trzeciej generacji inteligentnych pierścieni korzystanie z nowej funkcji oceny wieku sercowo-naczyniowego oraz wydolności serca. Ma to ułatwić ocenę długoterminowego stanu zdrowia serca. Shyamal Patel, szef działu naukowego w Oura, zaznacza, że oba te wskaźniki można skutecznie modyfikować, co może znacząco wpływać na długość i jakość życia.