Największa taka farma wiatrowa. Powstała całkiem niedaleko

Norweski książę Haakon i premier Jonas Gahr Støre dokonali uroczystego otwarcia największej na świecie pływającej farmy wiatrowej. Wydarzenie, które odbyło się 23 sierpnia 2023 r., jest ważne dla branży energetycznej opartej na OZE oraz dla samej Norwegii, której instalacja ta pomóc ma w redukcji emisji dwutlenku węgla.

Największa pływająca farma wiatrowa na świecie

Hywind Tampen to największa pływająca farma wiatrowa na świecie. Projekt został zrealizowany przez norweską firmę Equinor i pochłonął niespełna pół miliarda euro.

Na farmę składa się 11 turbin o mocy 8,6 MW – łącznie daje to moc na poziomie blisko 95 MW. Zostały one zainstalowane na fundamentach typu SPAR około 140 km od wybrzeża, na głębokości od 260 do 300 m. Ich zadaniem jest dostarczanie energii elektrycznej do zasilania platform służących do eksploatacji złóż naftowych i gazowych na Morzu Północnym. Szacuje się, że Hywind Tampen zaspokoi mniej więcej jedną trzecią ich zapotrzebowania.

Co ciekawe, jest to pierwsza na świecie pływająca farma wiatrowa, której zadaniem jest zasilanie morskich platform służących do wydobycia ropy i gazu.

Początek realizacji ambitnych planów Norwegii

Oficjalne otwarcie z udziałem przedstawicieli norweskich władz nastąpiło po tym, jak farma Hywind Tampen osiągnęła pełną moc na początku sierpnia 2023 r.

Przedstawiciele firmy Equinor twierdzą, że farma pomoże zredukować emisję dwutlenku węgla o 200 tys. ton rocznie. To mniej więcej tyle, ile emituje 100 tys. pojazdów. To istotne z punktu widzenia rządowych planów, zakładających obniżenie do 2030 r. emisji netto kraju o 55 proc. względem 1990 r.

Do 2040 r. natomiast Norwegowie chcą, by w pływających farmach wiatrowych zainstalowane było co najmniej 30 GW mocy. Droga do tego jest jeszcze daleka, jako że Hywind Tampen to pierwsza taka elektrownia w tym kraju.

Wojciech Kulik, dziennikarz Gadżetomanii