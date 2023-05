Naklejka elektrostatyczna na szybę. Po co jest?

Przezroczysta "taśma" to w istocie naklejka elektrostatyczna i jest coraz powszechniej spotykana, a to za sprawą producentów wideorejestratorów. Ci decydują się na dołączanie jej w zestawie z urządzeniami, aby ułatwić montaż na szybie samochodu. Do czego służy nalepka elektrostatyczna?