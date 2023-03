Nie tylko fotowoltaika. Rolnicy już wiedzą

W czasach, gdy duży nacisk kładzie się na dbanie o klimat, istotne jest poszukiwanie rozwiązań, które zredukują emisyjność gazów cieplarnianych. Jednym z nich jest stawianie na OZE w miejscu klasycznych źródeł energii, takich jak gaz ziemny czy węgiel. Fotowoltaika i energetyka wiatrowa to rozwiązania, które już teraz odgrywają istotną rolę w krajowych systemach energetycznych. Niektóre rozwiązania mogą być jednak budowane z myślą o lokalnych społecznościach i ich potrzebach. Ich przykładem są mikrobiogazownie.

Jak czytamy na stronie KOWR, mikrobiogazownia to instalacja o łącznej mocy elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o rocznej wydajności biogazu rolniczego do 200 tys. metrów sześciennych, przyłączona do sieci dystrybucyjnej operatora systemu gazowego.

Ze względu na drożejącą energię, coraz chętniej spoglądamy na własne źródła energii elektrycznej. W przypadku większości zainteresowanych wygrywa tu własna mikroinstalacja fotowoltaiczna. Rolnicy mogą sobie jednak pozwolić na inne rozwiązania. Mikrobiogazownie są dobrym rozwiązaniem dla hodowców bydła i trzody chlewnej - duża ilość obornika może przynieść spore oszczędności, a nawet zyski, dzięki przetworzeniu ich na energię.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje kampanie informacyjne, w których chce przybliżać rolnikom tematykę mikrobiogazowni i pokazywać, jakie zalety ma ta technologia. Chodzi tu nie tylko o oszczędności czy zarobek na energii, ale także poprawę dobrostanu zwierząt, które nie muszą wdychać oparów własnych odchodów, które są błyskawicznie zabierane z kojców.Biogazownia rolnicza – korzyści dla okolicznych mieszkańców

Co więcej, poferment, czyli to, co zostaje po procesie generacji energii, ma o wiele mniej intensywny zapach, niż obornik, co znacząco poprawia komfort osób pracujących na gospodarstwie. Poferment może być stosowany do nawożenia pól. Ze względu na łagodny zapach surowca proces ten jest o wiele mniej uciążliwy dla osób mieszkających w okolicy nawożonych pól.

Rolnicy przekonują się, że warto inwestować w mikrobiogazownie. Na koniec 2022 r. działało ich w Polsce 41, a ich łączna moc elektryczna wynosiła 1,4 MW. Obiekty te w pierwszej kolejności służą do zasilania gospodarstwa, ale możliwe jest też sprzedawanie energii do sieci lub do zasilania konkretnych obiektów. W ubiegłym roku do sieci sprzedano ok. 2 GWh energii elektrycznej z mikrobiogazowni.

